Стартовавший 28 июля в Новосибирской области проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» привлек большое количество участников и вызвал живой интерес. Так, по данным пресс-службы регионального правительства, в проходящих в рамках интенсива соревнованиях дронов принимают участие более тысячи участников.

На прошедших выходных в рамках интенсива стартовало наиболее массовое по числу участников соревнование по управлению FPV-дронами. FPV расшифровывается как first person view — вид от первого лица. При управлении такими беспилотниками изображение с головной камеры коптера выводится на специальный шлем или очки, надетые на пилоте — он видит все как бы «своими глазами».

На участие в соревновании «Защитник крепости» зарегистрировались 24 команды по 5 человек, оно завершится сегодня, 31 июля. В «Защитнике крепости» одна команда должна довести свой аппарат до определенной точки со световым чек-поинтом, а вторая — маневрами своего дрона помешать соперникам достичь цели.

Другие соревнования по управлению дронами, а также на темы их сборки, конструирования и применения проходят на всех площадках «Архипелага» с 29 июля по 6 августа. Число их зарегистрированных участников уже перевалило за 1000 человек. Принять участие в соревнованиях могут даже новички, не имеющие собственных БПЛА — оборудование предоставят организаторы интенсива. Главные условия — возраст от 16 лет и прохождение мастер-класса по управлению беспилотником. Всего в программе интенсива запланировано 24 мероприятия на тему дронов — лекции, мастер-классы, дискуссии и интерактивы с применением БАС. Также в программе предусмотрены дискуссии об искусственном интеллекте, практиках применения БАС, квизы, квесты, конкурсы и игра в мини-гольф.

«Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, инвесторов, руководителей компаний и предприятий, представителей регионов, вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

Ранее мы рассказывали, что в этом году в «Архипелаге» принимают участие более 2000 экспертов.