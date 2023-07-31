Как стало известно накануне, 30 июля помощник президента России Максим Орешкин встретился с кандидатом в губернаторы Хакасии, депутатом Госдумы Сергеем Соколом в больнице, где тот восстанавливается после операции. Информация об этом появилась в ТГ-канале Сокола.

Сокол сообщил, что с Орешкиным они обсудили много вопросов, и в первую очередь — состояние республиканской медицины. Главной темой кандидат в губернаторы назвал зарплаты медиков и всех бюджетников в регионе, которые зависят от уровня региональной экономики, а у нее, по мнению Сокола, есть серьезный потенциал. «Есть, куда стартовать — приличная логистика, точки роста инвестиций, возможности участия в федеральных программах и привлечения денег из бюджета», — пишет Сергей Сокол.

При этом, по словам депутата, Орешкин обратил внимание на отставание региона по ряду показателей от его соседей. По мнению Сокола, в короткий срок ситуацию не исправить, но при условии объединения неравнодушных жителей республики и поддержки федерального центра, изменения будут возможны. Сообщается, что Сокол с помощником президента договорились в ближайшее время обсудить план действий по нормализации социально-экономической ситуации в Хакасии.

Сергей Сокол — депутат Государственной думы РФ с 2020 года, бывший вице-губернатор Красноярского края и Иркутской области, а также экс-председатель заксобрания Приангарья. Является одним из 6 зарегистрированных кандидатов на грядущие выборы губернатора Хакасии, выдвинут партией «Единая Россия».

Сокол проходит в больнице восстановление после срочной операции, о которой мы сообщали ранее.