Бетонные блоки на проезжей части: как в Новосибирске «открыли» улицу Ленина для проезда автомобилей

В воскресенье, 30 июля, проезд автомобилей по улице Ленина возможен только от перекрестка с улицей Советской и далее в сторону улицы Урицкого. Въезд с площади Ленина по-прежнему преграждают бетонные блоки.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что по информации мэрии Новосибирска улица Ленина после Дня города останется пешеходной до 31 июля. Однако сообщения об открытии здесь движения автомобильного транспорта появились в социальных сетях в воскресенье.

В частности, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщила: «Улица Ленина опять открыта, лично мне жаль!». Позднее пост был скорректирован на «Улица Ленина будет открыта уже завтра», но сожаления остались.

Международный фестиваль цветов на улице Ленина, приуроченный к юбилею Новосибирска, завершил свою работу в выходные 22–23 июля.