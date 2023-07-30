На фоне туч: как в Новосибирской области прошел крупнейший в стране авиационный фестиваль «Виват Россия!»

Традиционное авиашоу в Мочище, прошедшее в воскресенье 30 июля, стало завершающим актом программы ежегодного авиационного фестиваля в Новосибирской области, который в этом году получил название «Виват Россия!»

Одной из главных особенностей авиашоу-2023 стало пасмурное небо. Вероятность осадков беспокоила гостей и организаторов, однако погода праздник не испортила. Более того, отсутствие слепящего глаза солнца способствовало в определенные моменты большей наглядности мероприятия. На этот раз зрителям была представлена обновленная летная программа известных авиационных пилотажных групп «Русь», которая базируется в Вязьме Смоленской области и выступает на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39, и «Барсы» из Сургута, являющейся единственной в стране женской пилотажной группой, у которой в арсенале спортивно-тренировочные Як-54, Як-52 и Як-18Т.

Также в программе были представлены абсолютно новые номера с планерами пилотажной группы аэродрома «Мочище». В рамках авиашоу выступили новосибирские пилоты ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и компании «Геликоптер». Кроме того на аэродроме «Мочище» прошли в этот день финалы чемпионата области по парашютному спорту и Кубока области по авиамодельному спорту.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что с 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», главная тема которого — перспективы развития отрасли беспилотных авиационных систем.