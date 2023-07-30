В воскресенье, 30 июля, на Михайловской набережной и улицах Новосибирска прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации. Новосибирцы, ранее прошедшие службу в ВМФ и те, кто причастен к деятельности военного флота сегодня, отметили день боевого братства и отдали дань памяти морякам павшим в боях.

День ВМФ — памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Официальная часть празднования, прошедшая на набережной Оби у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество», началась с торжественного подъема Андреевского флага, являющегося боевым флагом ВМФ России. Участники мероприятия также возложили цветы к закладному камню и почтили память павших Минутой молчания.

Патриотический праздничный концерт, собрал на площадке Парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» творческие коллективы и исполнителей города и области. Организаторами официальной части праздника выступили Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города Новосибирска.

Морские собрания России – давняя традиция российских моряков, возрожденная в 19994 году. Объединяют офицеров флота, моряков, проходящих службу в ВМФ и находящихся в запасе, в отставке, моряков морского флота, речников, судостроителей. Новосибирское морское собрание было создано решением собрания учредителей 24 октября 1998 года.

Неофициальная часть празднования, которая в течение всего дня проходит в общественных местах и на улицах города Новосибирска, традиционно включает в себя повсеместную демонстрацию флагов своего рода войск и патриотические гуляния представителей военной профессии в соответствующей форме и экипировке.

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