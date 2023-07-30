Как ФК «Новосибирск» одержал стратегически важную победу в равной игре с «Форте»?

В субботу, 29 июля, ФК «Новосибирск» принимал на стадионе «Спартак» команду «Форте» из Таганрога в матче третьего тура сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А». Игра прошла в равной обоюдоострой борьбе. Отчет об этой игре представлен на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Начало встречи прошло при небольшом территориальном преимуществе гостей, реализовать которое они не смогли. Далее хозяева поля выровняли игру и в начале второго тайма после красивой и скоротечной атаки с участием нескольких игроков забили единственный гол в матче. Полузащитник Глеб Бахарев красивым ударом с левого угла штрафной площади положил мяч в дальнюю «девятку».

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции отметил стратегическую важность добытых в игре трех очков для турнирного продвижения команды и выразил уважение своим игрокам за самоотверженность, мастерство и игровую дисциплину.

Наставник команды «Форте» Павел Могилевский посетовал, что несмотря на некоторое преимущество его команды в контроле мяча, игра закончилась с таким результатом. Отдельно Павел Могилевский, работавший главным тренером ФК «Новосибирск» в сезоне 2021-2022, отметил позитивные сдвиги в работе клуба и выразил надежду, что эта работа даст соответствующий результат.

ФК «Новосибирск» после трех туров набрал семь очков и делит по этому показателю второе-третье места в турнирной таблице дивизиона с пермским «Амкаром». В четвертом туре 5 августа новосибирская команда сыграет на выезде с лидером турнира ФК «Авангард» из Курска.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» провел первый матч сезона 2023-2024.