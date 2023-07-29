Новосибирский предприниматель выступил на форуме Россия – Африка

На форуме Россия – Африка, который прошел в Санкт-Петербурге 27-28 июля, во время панельной дискуссии выступил генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов. Кроме того, на полях форума у него состоялась встреча с президентом Республики Конго. На форуме в качестве гостей от Новосибирской области присутствовала делегация во главе с зампредом правительства Новосибирской области-министром сельского хозяйства Евгением Лещенко.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Сергей Соколов, приглашение на форум не стало для него неожиданностью, так как его компания имеет хороший опыт взаимодействия с рядом африканских государств. Во время панельной дискуссии «Малое и среднее предпринимательство России и Африки: новые ориентиры партнерства» гендиректор «АО «Новосибирскхлебпродукт» рассказал о своем опыте работы с Африкой, о перспективных экспортных направлениях, в том числе, и для Новосибирской области. Они включают в себя поставки продуктов питания (макароны, мука, кондитерские изделия, кетчупы, майонез, приправы) и вакцины для сельскохозяйственных животных.

«В Африке я бываю регулярно, знаю руководство отдельных стран. Последняя двухнедельная командировка еще до начала форума у меня была в Демократическую Республику Конго, Конго и Эфиопию, где мы рассматривали все варианты сотрудничества. А с 24 по 26 июля уже в Новосибирске мы принимали делегацию из Мали. Показывали производство макарон, складской комплекс, примыкающий к станции Клещиха, где планируем формировать контейнеры для маршрутов в направлении Африки», – рассказал Сергей Соколов.

Во время встречи с президентом Республики Конго (страна соседствует с Демократической Республикой Конго) Денисом Сассо Нгессо Сергей Соколов обсудил вопросы бартера российского продовольствия. «Финансовых средств у африканских государств немного, но они готовы предложить взамен рыбу, твердую древесину, различного рода ископаемые и металлы. Спектр большой, а «бартерная история» для наших опытных предпринимателей знакома. Думаю, что в предстоящий год такой инструмент вернется, и мы будем работать с коллегами из африканских стран путем умения создавать коммерческие комбинации обмена продукцией. Тем более, что бартер не исключает Таможенный кодекс РФ, и в скором времени будут внесены изменения в Налоговый кодекс, которые позволят работать товар-товар на фоне затруднения взаиморасчетов в мире в принципе», – отметил Сергей Соколов.

Также, по словам Сергея Соколова, с руководством Республики Конго он обсудил вопросы открытия Русского дома и нашел поддержку этой идеи. «Мы хотим создать российское представительство, которое бы включало в себя центр международных расчетов с бартерной составляющей. Еще одно из важных направлений — это поставка вакцин для сельскохозяйственных животных. Россия обладает всеми штаммами вакцин, но их продвижением и реализацией должен занимается бизнес. В африканских странах остро стоит вопрос стабильного обеспечения населения животным белком, поэтому мы уверены, что тот формат продвижения вакцин с бизнес-логикой МСП наиболее подходящий», — заключил Соколов.

Помимо Сергея Соколова форум также посетили зампред правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, заместитель главы минпромторга Новосибирской области Максим Останин, директор новосибирского «Агентства ВДА» Ольга Лисиенко.