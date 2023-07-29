Семь автомобилей УАЗ направит Новосибирская область в зону СВО

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, 31 июля состоится торжественная передача семи востребованных на фронте автомобилей. Шесть «буханок» и один «Патриот» отправятся к новосибирским военнослужащим в зону спецоперации.

Бойцам новосибирского воинского подразделения в зону проведения специальной военной операции от региона будет передано 7 наиболее востребованных автомобилей УАЗ (6 фургонов и 1 «Патриот»).

«Работа по поддержке воинских подразделений, задействованных в проведении СВО, ведется в регионе министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства и предприятиями по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова», – сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие пройдет в дилерском центре УАЗ «Луна Авто».

Напомним, в июле ГК «Расцветай» анонсировала создание в Новосибирске учебного центра по подготовке бойцов спецназа.