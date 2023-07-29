«Центр информационных технологий Новосибирской области» объявил конкурс на закупку компьютерной техники. Начальная (максимальная) цена контракта 85 млн 735 тысяч рублей.

Электронный аукцион по приобретению 53 ноутбуков и 658 настольных компьютеров объявил «Центр информационных технологий Новосибирской области». Заявки на конкурс принимаются до 4 августа 2023 года. Подведение итогов запланировано на 8 августа.

Победитель аукциона должен будет в течение 60 дней поставить компьютерную технику заказчику. Все компьютеры и ноутбуки должны быть произведены в 2023 году и соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации. На товар должна быть установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, сам поставщик также должен гарантировать исправность компьютерной техники «не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя».

Напомним, в середине июля департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил аукционы на текущий ремонт защитных сооружений гражданской обороны в городе.