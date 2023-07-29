В Новосибирске приобретут более 700 ноутбуков и компьютеров за 85 млн рублей

Жанна Гладкова
 
В Новосибирске приобретут более 700 ноутбуков и компьютеров за 85 млн рублей
Фото их архива "Континента Сибирь"

«Центр информационных технологий Новосибирской области» объявил конкурс на закупку компьютерной техники. Начальная (максимальная) цена контракта 85 млн 735 тысяч рублей.

Электронный аукцион по приобретению 53 ноутбуков и 658 настольных компьютеров объявил «Центр информационных технологий Новосибирской области». Заявки на конкурс принимаются до 4 августа 2023 года. Подведение итогов запланировано на 8 августа.

Победитель аукциона должен будет в течение 60 дней поставить компьютерную технику заказчику. Все компьютеры и ноутбуки должны быть произведены в 2023 году и соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации. На товар должна быть установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, сам поставщик также должен гарантировать исправность компьютерной техники  «не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя».

Напомним, в середине июля департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил аукционы на текущий ремонт защитных сооружений гражданской обороны в городе.

 

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