С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». В мероприятиях «Архипелага» примут участие более 2 тысяч экспертов, специалистов, представителей бизнеса, научных и образовательных учреждений и региональных властей. Особое внимание на «Архипелаге» уделено развитию беспилотных авиасистем.

Церемония открытия «Архипелага 2023», организаторами которого выступили правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035, состоялась 28 июля в Новосибирском государственном университете. Открыл проектно-образовательный интенсив губернатор Андрей Травников.

«Новосибирская область не раз участвовала в «Архипелаге» – в этом году уже как принимающий регион. Последние полтора года научили нас: когда мы сталкиваемся с вызовами и ограничениями, наши исследователи, инноваторы, предприниматели, промышленники способны делать удивительные вещи в короткий период. В Новосибирской области большое количество предприятий, организаций с компетенциями треков «Архипелага», и основного трека – беспилотной авиации. «Архипелаг» ведет к настоящим открытиям. Поэтому я и команда Новосибирской области счастливы, что у нас есть возможность принимать такое событие. Желаю всем участникам «Архипелага» погрузиться в его атмосферу, в этот удивительный процесс, сделать новые открытия, найти новых партнеров, приобрести новые идеи», – сказал глава Новосибирской области, открывая мероприятие.

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Новосибирская область выбрана для проведения «Архипелага» неслучайно. В регионе накоплен большой опыт, есть компетенции в области разработки машинного зрения, новых материалов, искусственного интеллекта, авионики, есть все возможности, чтобы предварительно проработать старт большого проекта в части беспилотных авиационных систем.

Для проведения всех направлений интенсива будет задействовано несколько площадок, в том числе инфраструктура Академгородка, инфраструктура ведущих вузов и научных организаций. Мероприятия биотехнологического направления пройдут на площадках наукограда Кольцово.

Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким направлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов — участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Архипелаге 2023» дополнительную акселерацию.