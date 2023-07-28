В пятницу появилась информация о том, что хакасские власти подготовили предложение о заморозке тарифов на коммунальные услуги в республике на 2 года. Сообщение об этом появилось в ТГ-канале главы республики Валентина Коновалова.

Коновалов сообщил, что сегодня подписал письмо в Федеральную антимонопольную службу, в нем содержится предложение сохранить нынешние коммунальные тарифы для жителей республики неизменными до середины 2025 года. Губернатор заявил, что считает этот шаг правильным «в текущей социально-экономической обстановке». Также он отметил, что последнее повышение тарифов произошло не так давно — в декабре 2022 года. Тогда стоимость коммунальных услуг для россиян выросла в среднем на 9%.

Коновалов также пишет, что возможная заморозка тарифов не ударит по доходам и функционированию предприятий ЖКХ. Выпадающие доходы, по словам губернатора, будут компенсированы из бюджета региона, как и происходило в последние 4 года.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба обладает полномочиями ограничивать рост тарифов на ЖКХ в соответствии с предложениями отдельных регионов.

Ранее стало известно, что республиканский избирком отказал кандидатам в Верховный совет Хакасии от одной из партий в регистрации на выборы.