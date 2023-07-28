В пятницу стало известно, что введенный из-за паводка в начале июля режим чрезвычайной ситуации в Байкальске Иркутской области будет снят с 29 июля. Информация об этом появилась в ТГ-канале правительства Иркутской области.

Как сказано в сообщении, режим ЧС на территории города, введенный в начале этого месяца из-обильных осадков, вызвавших выход рек региона из берегов, будет снят с завтрашнего дня, 29 июля. При этом действие режима чрезвычайной ситуации сохранится на 3 реках — Солзан, Харлахта и Большая Осиновка. Именно их выход из берегов после проливных дождей стал причиной подтопления некоторых жилых домов и участков в городе.

Зампред правительства Иркутской области Георгий Кузьмин на прошедшем сегодня заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям региона сообщил, что сейчас на упомянутых реках продолжаются аварийно-спасательные работы, которые финансируются из резервного фонда Байкальска. «Сейчас нам необходимо оценить какое дополнительное финансирование и силы потребуются для завершения работ», — приводит правительственная пресс-служба слова Кузьмина.

Также стало известно, что с сегодняшнего дня руководство города будет проводить еженедельные встречи с населением — такое поручение ранее дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в Байкальск.

Ранее мы сообщали, что власти Иркутской области пообещали предоставить дополнительные выплаты молодым педагогам региона.