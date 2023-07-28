В пятницу 28 июля стало известно, что предприятия Новосибирской области за первые 6 месяцев нынешнего года произвели и оказали почти в 2,5 раза больше инновационных продуктов и услуг, нежели за аналогичный период 2022 года. Информацией об этом поделился Новосибирскстат.

Как поясняет ведомство, инновационной продукцией считаются те товары, работы и услуги, которые в течение последних трех лет подвергались различной степени технологических изменений. Таким образом, в эту категорию входят как новые для рынка изделия и продукты, так и те, которые были в той или иной степени усовершенствованы и модернизированы.

Согласно приведенным данным, с января по июнь 2023 года организации региона (без учета субъектов малого предпринимательства) отгрузили товаров собственного производства, а также оказали работ и услуг инновационного характера на сумму 16,3 млрд. рублей — это превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза.

Доля инновационной продукции в общем объеме производимых регионом товаров и услуг выросла более чем двукратно — с 1,1% за первые 6 месяцев 2022 года до 2,4% за минувшее полугодие 2023-го.

Как сообщается, большая часть, а именно 89,2% инновационных товаров, работ и услуг была произведена организациями обрабатывающих производств. В прошлом году их доля была на 12 с лишним процентов ниже. Также поставками инновационной продукции отметились компании, работающие в областях сельского хозяйства, информации и связи, а также выполняющие профессиональную, научную и техническую деятельность.

Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в десятку финалистов конкурса «Умных городов» России.