Как стало известно 28 июля, кандидат на место главы Алтайского края от партии «Новые люди» Владислав Вакаев предоставил в избирком необходимые документы для регистрации на выборах. Информация об этом появилась в ТГ-канале краевой избирательной комиссии.

Как сказано в сообщении, «28 июля в Рабочую группу Крайизбиркома представил документы для регистрации Вакаев Владислав Александрович, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»».

Сообщается, что кандидат собрал в свою поддержку 527 голосов представителей местного самоуправления Алтайского края. Вакаев стал четвертым по счету кандидатом, подавшим документы на регистрацию — до него это успели сделать нынешний глава региона Виктор Томенко (выдвинутый ЕР) и 2 депутата алтайского Заксобрания — кандидат от СРЗП Евгения Боровикова, а также представляющий ЛДПР Сергей Булаев. Всего о планах выдвижения своих кандидатур на грядущие выборы главы Алтайского края заявили 9 человек.

Ранее стало известно, что один из кандидатов на губернаторские выборы в Новосибирской области не прошел муниципальный фильтр.