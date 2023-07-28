Суд оштрафовал на 106,7 млн рублей подрядчика нового ЛДС

Суд повторно рассмотрел (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело в отношении подрядчика по исполнению государственного контракта на строительство ледового дворца в Новосибирске Алексея Грибана. Об этом сообщили в VK-сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

8 ноября 2022 года мировой судья 2-го судебного участка Кировского судебного района рассмотрел дело об административном правонарушении, признал директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана виновным в бездействии, повлекшем неисполнение обязательств с причинением вреда охраняемых законом интересов общества и государства, и назначил ему штраф в сумме 106 711 604 рубля 17 копеек.

Грибан подал апелляционную жалобу, которая 29 декабря 2022 года была рассмотрена в Кировском районном суде. Суд установил, что факт неисполнения обязательства ООО «ЭлинАльфа» сомнений не вызывает. Постановление мирового судьи оставили в силе. Однако мужчина обжаловал это решение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, где его отменили и направили дело на новое рассмотрение. Кассационная инстанция посчитала, что не исследованы в полном объеме вопросы стоимости неисполненных обязательств по государственному контракту и цены госконтракта.

5 июля 2023 года Кировский районный суд г. Новосибирска отменил постановление мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района и направил дело на новое рассмотрение. Повторно дело об административном правонарушении Грибана рассматривал мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска.

Мировым судом установлено, что ООО «Элин-Альфа» в соответствии с государственным контрактом должен был завершить выполнение работ к 15 декабря 2021 года, но было заключено дополнительное соглашение, которым срок окончания работ по данному госконтракту был перенесен на 31 августа 2022 г. Это срок окончания работ по государственному контракту также исполнен не был.

28 июля 2023 года генеральный директор ООО «ЭлинАльфа» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106 711 604 рубля 17 копеек.

Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

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