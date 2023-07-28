Из Нью-Йорка в Оттаву: как новосибирский хоккеист договорился с клубом НХЛ на 5 млн долларов?

Воспитанник новосибирского хоккея с шайбой, 31-летний нападающий Владимир Тарасенко, на правах свободного агента подписал контракт на следующий сезон с командой Национальной Хоккейной Лиги «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает клуб на своей официальной странице сайта НХЛ.

Тарасенко, ранее более десяти лет игравший за «Сент-Луис Блюз» и закончивший минувший сезон в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», в итоге поменял зарплату в 7,5 млн на 5 млн долларов. Ставшего свободным агентом с 1 июля 2023 года российского нападающего американские хоккейные эксперты «сватали» в ведущие клубы лиги на контракт 6-7 млн долларов. Ещё накануне в американских СМИ в связи с Владимиром Тарасенко упоминались такие команды, как «Анахайм Майти Дакс», «Чикаго Блэк Хоукс» и «Каролина Харрикейнз».

Выбор российским форвардом именно этого канадского клуба эксперты объясняют тем, что новая команда вполне соответствует по уровню задачам Владимира Тарасенко: восстановить прежние игровые кондиции, добрать статистику и поднять цену более продолжительного контракта, который будет заключаться следующим летом при увеличенном потолке зарплат в НХЛ.

На сайте «Оттавы Сенаторз» сегодня с уважением перечисляются хоккейные заслуги Владимира Тарасенко: «Ветеран, который провел в НХЛ 11 сезонов, забив 270 голов и сделав 304 голевых передачи, набрав в общей сложности 574 очка в 675 матчах за карьеру. Он также пополнил свой чемпионский список, выиграв Кубок Стэнли в 2019 году с «Сент-Луис Блюз». Для команды, которой в прошлом сезоне всего шести очков не хватило для выхода в плей-офф, этот опыт поистине бесценен».

Ранее “Континент Сибирь” рассказал, как воспитанник ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко привез в Новосибирск главный приз НХЛ – Кубок Стэнли, завоеванный им в составе американской команды «Сент-Луис Блюз».