Новосибирец отсудил у дорожников 659 тысяч рублей за травму на гололёде

Суд в Новосибирске постановил решение по гражданскому иску о взыскании денежных средств с МКУ «ДЭУ №1» в пользу пострадавшего на льду местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«27 июля 2023 года Заельцовским районным судом г. Новосибирска рассмотрено гражданское дело по иску Лобанкова В.В. к МКУ «ДЭУ № 1», департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска о взыскании компенсации морального вреда за причиненный вред здоровью и взыскании суммы заработка, утраченного в результате повреждения здоровья», — говорится в сообщении.

В суде мужчина доказывал, что утром 1 декабря 2021 года он направлялся к месту работы, двигался по тротуару на четной стороне ул. Кропоткина, в направлении от ул. Рельсовая в сторону Красного проспекта. Проходя напротив дома № 96 по Красному проспекту, он поскользнулся на гололеде и упал. В результате падения ему был причинен вред здоровью.

Судом было принято решение о частичном удовлетворении иска, в частности судом была взыскана с МКУ «ДЭУ № 1» компенсация морального вреда в размере 400 000 руб., расходы на лечение 14104,81 руб., сумма утраченного в результате повреждения здоровья заработка в размере 245 167,93 руб.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирец на BMW X5 влетел в яму и отсудил у мэрии города 300 тысяч рублей.