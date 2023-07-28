По поручению Бастрыкина возбудят уголовное дело о размещении мусорного полигона под Новосибирском

Павел Ганьшин
 
Мусор
Изображение от frimufilms на Freepik

Как стало известно 28 июля, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по поводу планируемого размещения мусорного полигона под Новосибирском, против которого протестуют местные жители. Информация появилась в канале СУ СКР по Новосибирской области.

Сообщается, что Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах.

Спорный мусоросортировочный комплекс с полигоном хранения твердых бытовых отходов планируется разместить близ сел Плотниково и Жеребцово. Местные жители, выступающие против строительства объекта, апеллируют к выводам исследований, которые говорят о потенциальной возможности попадания стоков с полигона в воды рек Ярская, Боровая, Иня и Обь, что может привести к отравлению воды в окружающих населенных пунктах.

Ранее региональное следственное управление уже проводило процессуальную проверку данной ситуации, по итогам которой было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Исполнение нынешнего поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области объявлен повторный конкурс на создание мусорного полигона в Куйбышевском районе.

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