Как стало известно 28 июля, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по поводу планируемого размещения мусорного полигона под Новосибирском, против которого протестуют местные жители. Информация появилась в канале СУ СКР по Новосибирской области.

Сообщается, что Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах.

Спорный мусоросортировочный комплекс с полигоном хранения твердых бытовых отходов планируется разместить близ сел Плотниково и Жеребцово. Местные жители, выступающие против строительства объекта, апеллируют к выводам исследований, которые говорят о потенциальной возможности попадания стоков с полигона в воды рек Ярская, Боровая, Иня и Обь, что может привести к отравлению воды в окружающих населенных пунктах.

Ранее региональное следственное управление уже проводило процессуальную проверку данной ситуации, по итогам которой было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Исполнение нынешнего поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области объявлен повторный конкурс на создание мусорного полигона в Куйбышевском районе.