Компании из Новосибирской области продолжают вливаться в ряды участников нацпроекта «Производительность труда». Сегодня стало известно что очередным из них стал производитель дверных и оконных блоков «Топ Стиль». Информацию о том, какие преимущества предприятию принесло участие в нацпроекте предоставила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Сотрудники компании, занимающейся производством пластиковых и алюминиевых окон и дверей, начали внедрять инструменты бережливого производства в первую очередь на участке производства изделий из алюминиевых профилей. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций им удалось за счет оптимизации процессов в течение полугода увеличить выработку каждого сотрудника более чем в 2 раза, а также сократить на треть время подготовки единицы продукции.

Для того, чтобы убрать лишние перемещения продукции и передвижения людей, на участке переставили оборудование и рабочие места, а также организовали места хранения инвентаря и материалов. Это сократило расстояние и время на перемещение сотрудников в два раза. Сотрудники наряду с руководством принимали активное участие в процессе улучшения: они собрали специальную тележку для перевозки заготовок, что позволило снизить процент брака относительно ручной транспортировки.

«Внедрив бережливые технологии, мы сократили перемещения сотрудников, улучшили помещение цеха и внедрили систему 5С – на рабочих местах теперь порядок и есть все необходимые материалы и инструменты. Кроме этого, мы провели большую работу по разработке системы планирования производства на основе трудоемкости изделий», – приводит пресс-служба слова директора компании Аркадия Брезгунова.