В Новосибирске откроется новый Центр дополнительной военной подготовки

Ольга Степанова
 
В Новосибирске откроется новый Центр дополнительной военной подготовки
Фото: nso.ru
В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки для обучения граждан, находящихся в запасе. Слушателей 14-дневных курсов обучат основам тактической, огневой и разведывательной подготовки, тактической медицины, военной топографии в объеме общевойскового минимума.

«В Центре, создающемся для организации обучения граждан, пребывающих в запасе, граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства. Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний», — сообщил руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов.

Учебный центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.

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