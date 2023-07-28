Гостей проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в эти дни встречает Новосибирская область – мероприятие стартует сегодня, 28 июля – в общей сложности за 10 дней интенсива пройдет более 100 мероприятий деловой программы.

Среди ключевых площадок «Архипелага 2023» – Новосибирский государственный университет – трек «Архитектура неба», Новосибирский государственный технический университет – трек «Качество жизни в регионах», Биотехнопарк и лицей в наукограде Кольцово – трек «Человек+».

Тема беспилотной авиации в настоящее время является одной из наиболее актуальных для страны, поэтому самой масштабной станет площадка «Архитектура неба». В рамках интенсива проведут более 100 соревнований беспилотных летательных аппаратов, эта площадка станет одной из самых массовых. Боевой слет «Дронница» проведет на «Архипелаге 2023» выездные показательные соревнования специально для участников проектно-образовательного интенсива.

Организаторы напоминают гостям мероприятия о том, что для участия в соревнованиях необходима регистрация – самостоятельный запуск дронов на площадках «Архипелага» запрещен в связи с требованиями безопасности. Доступ на площадки интенсива осуществляется по специальным регистрационным бейджам – правила их выдачи представлены в личных кабинетах участников форума и аккредитованных журналистов.

Подробнее с информацией о работе площадок «Архипелага 2023» можно ознакомиться на официальном сайте интенсива.

«Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, инвесторов, руководителей компаний и предприятий, представителей регионов, вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Андрей Травников обозначил беспилотную авиацию приоритетом развития Новосибирской области.