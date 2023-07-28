Томский бизнесмен пойдет под суд за продажу незаконных курсов на 9,5 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Томской области. Ему инкриминируют п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия 26-летний учредитель и директор коммерческой фирмы в период с марта 2021 года по август 2022 года организовал незаконную предпринимательскую деятельность в сфере образования, не имея установленной законом лицензии. Бизнесмен нанял сотрудников, арендовал офисные помещения в Железнодорожном районе Новосибирска, приобрел компьютерное оборудование для оказания незаконных образовательных услуг.

Программы обучения в области торговли на финансовом (биржевом) рынке мужчина разработал самостоятельно, услуги оказывались на основании договоров под видом консультационных, чтобы придать видимость законности деятельности.

«Стоимость одного курса обучения, состоящего из 10 занятий, составляла 50 тысяч рублей. Незаконные услуги обвиняемый оказал более 120 гражданам и получил доход в сумме почти 9,5 миллионов рублей. В ходе следственных действий изъяты ежедневники, банковские карты, большое количество телефонов, ноутбуков, моноблоков, системных блоков, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Наложен арест на имущество организации на общую сумму около 317 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по существу рассмотрит Железнодорожный районный суд города Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области с предпринимателя взыскано свыше 11 млн рублей в пользу регионального бюджета.