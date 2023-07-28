Суд в Новосибирске оштрафовал МКУ «Гормост»

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал предприятие транспорта МКУ «Гормост» за нарушение техрегламента при содержании автодорожных путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортной прокуратурой Новосибирска проведена проверка исполнения МКУ «Гормост» законодательства при содержании 9 автодорожных путепроводов, расположенных над железнодорожными путями в черте города.

«Установлено, что указанные путепроводы эксплуатировались МКУ «Гормост» с нарушениями требований технических регламентов, выразившиеся в обнажении рабочей и конструктивной арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных частей», — говорится в сообщении ведомства.

Руководителю МКУ «Гормост» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к их устранению нарушений.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области учреждение привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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