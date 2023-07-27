Новосибирск впервые вошел в ТОП-10 крупнейших «Умных городов» страны. На форуме «Умный город-Умная страна», который проходит 26-28 июля в Уфе, Минстрой РФ подвел итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2022 года.

В ТОП-10 крупнейших городов России по уровню цифровизации вошли два сибирских города Новосибирск и Красноярск. Если последний сохранил за собой с прошлого года 5-е место в рейтинге, то Новосибирск сделал настоящий рывок, поднявшись с 15-го места (последнего среди городов с численностью населения более миллиона человек) на восьмое.

Как рассказал «Континенту Сибирь» вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, курирующий направление цифровой трансформации, в 2022 году город достаточно серьезно отнесся к участию в рейтинге. «По результатам рейтинга 2021 года мэрия совместно с минцифры Новосибирской области проанализировала все параметры и критерии, на основе которых составляется рейтинг. Выяснили, что на самом деле большинство направлений у нас уже работает, но эта информация не была отражена в отчете. Например, мы одними из первых в России разработали геоинформационную систему «Мой Новосибирск». Кроме того, за год мы сильно изменили подходы к цифровой трансформации, при мэрии был создан Межотраслевой совет по цифровому развитию города, который координирует работу всех структурных подразделений муниципалитета, создаем команду профессиональных аналитиков и ИТ-архитекторов на базе Городского центра цифровой трансформации и многое другое. Началась плодотворная работа, которая позволила городу занять хорошее место в рейтинге. Теперь наша задача выйти в лидеры. Начало уже положено, мы сумели показать, что в цифровом развитии Новосибирск не на последнем месте. Мы продемонстрировали на форуме наши разработки, нас заметили. Но, конечно, еще предстоит большая работа», – отметил Артем Скатов.

Индекс «IQ городов» Минстроя РФ оценивается в четырех категориях – «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры». По итогам 2022 года в категории «Крупнейшие города» лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск. В категории «Крупные города» – Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород, Калининград. В категории «Большие города» – Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артемовский городской округ. И в категории «Административные центры» – Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга, Ивантеевка, Лысьва.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске бурно обсуждали причины того, почему город занял последнюю строчку в рейтинге «IQ городов». Среди прочих называли административные барьеры, которые мешают ИТ-бизнесу внедрять цифровые разработки. А у депутатов Заксобрания Новосибирской области возник вопрос: насколько эффективно в Новосибирске тратятся деньги на цифровизацию?