Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на прошедшем 27 июля заседании правительства региона поручил выделить Омску средства на дорожный ремонт. В рамках этого поручения на ремонт дороги в Новосибирск будет выделено чуть менее миллиарда рублей. Информация об этом появилась на официальном портале правительства Омской области.

Субсидии на реконструкцию и содержание дорожной сети Омска рассчитаны на работы, которые пройдут в течение этого и следующего года. Так, на поддержание в должном состоянии дорог непосредственно внутри Омска направят свыше 176 млн. рублей, почти 70 из которых уйдут на нанесение разметки.

Однако, основной статьей финансирования стала реконструкция дороги, ведущей в Новосибирск. Первый этап реконструкции участка «ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт» будет профинансирован из регионального бюджета на сумму 944,4 млн. рублей, из которой в нынешнем году выделят 200 миллионов, а оставшиеся 744 млн. руб. будут направлены в дело в 2024-м.

Дорога, на ремонт которой будет направлена субсидия является продолжением реконструируемого участка трассы, который должны ввести в строй до конца года. Это стало возможным благодаря поддержке федерального правительства, о которой ранее договорился Виталий Хоценко с Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы минтранса Омской области Динара Курманова, результатом реконструкции станет почти 20-километровый участок четырехполосной дороги с разделенным потоком, уличным освещением и велодорожками.

Ранее в этом году Омск уже получал субсидию на содержание дорожной сети в размере 450 миллионов рублей. Таким образом, за 2023 год из областного бюджета на дороги столицы региона будет выделено уже более 620 млн. руб.

Ранее новосибирский губернатор пообещал финансовую поддержку в ремонте городских дорог при условии, что вместе с проезжей частью будут приводиться в порядок газоны и бордюры.