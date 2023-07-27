Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 июля в ходе рабочей поездки в Красноярский край побывал в Норильске и посетил одно из важных предприятий города. Во встрече с ним приняли участие врио главы Красноярского края Михаил Котюков и полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Информацию об этом распространила пресс-служба Правительства РФ.

В ходе посещения принадлежащего «Норникелю» Надеждинского металлургического завода им. Б. И. Колесникова Премьер осмотрел производство и ознакомился с экологической программой по снижению выбросов диоксида серы, входящей в федеральный проект «Чистый воздух». Планируется, что результатом программы станет снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале «Норникеля» на 45% от уровня базового 2015 года и до 90% по итогам реализации на Медном заводе.

Мишустин, Серышев и Котюков посетили крупнейший спортивный объект Норильска, открытый в конце 2020 года физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка». Он служит базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», а также местом проведения спартакиад и тренировок детских мини-футбольных команд. Площадь комплекса составляет более 12 тыс. кв. м., а трибуны могут вместить более 1100 зрителей.

Представители власти также поучаствовали в презентации плана социально-экономического развития города до 2035 года. Согласно ему, в Норильске планируют построить новое жилье (и снести аварийное), благоустроить общественные территории, произвести социальные выплаты горожанам и помочь им с приобретением жилья, а также развить социальную инфраструктуру.

Как мы сообщали ранее, 26 июля Михаил Мишустин принял участие в совещании по вопросам развития туризма и ознакомился с проектами модульных отелей в Горно-Алтайске.