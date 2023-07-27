Стало известно, насколько актуальна проблема комиссии за внутрибанковский перевод средств между клиентами

Павел Ганьшин
 
Перевод денег
Изображение от katemangostar на Freepik

Многие банки взимают со своих клиентов комиссии за различные финансовые операции. Так, в большинстве случаев придется заплатить финансовой организации дополнительный процент за снятие наличных в банкомате другого банка или перевод денег физлицу не через СБП. Последний пункт смягчается тем, что лимит беспроцентных переводов бывает довольно высоким — о том, как дела с этим обстоят у Сбера, рассказала пресс-служба банка.

Как сообщается, глава Сбера Герман Греф озвучил информацию о том, что более 90% переводов между клиентами-физлицами Сбербанка являются бесплатными, не облагаясь никакой дополнительной комиссией. Это достигается за счет того, что в 80% случаев сумма перевода не превышает 50 000 рублей — а именно таков лимит беспроцентного перевода для рядового клиента Сбера. Остальные 10-15% переводов не приносят отправителям дополнительных расходов из-за пользования дополнительными продуктами, предоставляющими определенные бонусы.

По словам Грефа, комиссия за переводы, превышающие установленный лимит, имеет своей целью не заработок на конкретно этой услуге, а популяризацию и продвижение других услуг и продуктов банка, которые предлагают их владельцам различные преимущества — в том числе, отсутствие дополнительной платы за перевод средств.

В начале июля первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова призвала Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами внутри банка. В самом же банке уже порядка трех лет ведут работу над заменой комиссии «для всех» на разделение по объему переводов. Для небольших объемов средств дополнительная плата не взимается, а клиенты, которым необходимо переводить ежемесячно более 50 тыс. руб. могут воспользоваться дополнительной услугой, которая избавит их от необходимости уплаты процентов за переводы.

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