Многие банки взимают со своих клиентов комиссии за различные финансовые операции. Так, в большинстве случаев придется заплатить финансовой организации дополнительный процент за снятие наличных в банкомате другого банка или перевод денег физлицу не через СБП. Последний пункт смягчается тем, что лимит беспроцентных переводов бывает довольно высоким — о том, как дела с этим обстоят у Сбера, рассказала пресс-служба банка.

Как сообщается, глава Сбера Герман Греф озвучил информацию о том, что более 90% переводов между клиентами-физлицами Сбербанка являются бесплатными, не облагаясь никакой дополнительной комиссией. Это достигается за счет того, что в 80% случаев сумма перевода не превышает 50 000 рублей — а именно таков лимит беспроцентного перевода для рядового клиента Сбера. Остальные 10-15% переводов не приносят отправителям дополнительных расходов из-за пользования дополнительными продуктами, предоставляющими определенные бонусы.

По словам Грефа, комиссия за переводы, превышающие установленный лимит, имеет своей целью не заработок на конкретно этой услуге, а популяризацию и продвижение других услуг и продуктов банка, которые предлагают их владельцам различные преимущества — в том числе, отсутствие дополнительной платы за перевод средств.

В начале июля первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова призвала Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами внутри банка. В самом же банке уже порядка трех лет ведут работу над заменой комиссии «для всех» на разделение по объему переводов. Для небольших объемов средств дополнительная плата не взимается, а клиенты, которым необходимо переводить ежемесячно более 50 тыс. руб. могут воспользоваться дополнительной услугой, которая избавит их от необходимости уплаты процентов за переводы.