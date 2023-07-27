В Новосибирске откроют учебный центр для бойцов спецназа

ГК «Расцветай» анонсировала создание в Новосибирске учебного центра по подготовке бойцов спецназа. В первый набор войдут 30 курсантов.

«Центр подготовки бойцов спецназа будет создан и оборудован с применением лучших практик учебных центров по подготовке спецназа в России», – сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГК «Расцветай».

Сам учебный центр будет располагаться в Новосибирске, а полигон для подготовки в одном из районов области. В первую группу планируют набрать 30 курсантов. Финансирование учебного центра взяла на себя компания «Расцветай».

Создание учебного центра – второй проект компании-застройщика. В конце мая она объявила о создании отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта. «Расцветай» взял на себя обязательства полностью экипировать обучающихся, предоставив все необходимое от амуниции и обмундирования до автомобилей и оборудования, а также закупить большое количество дронов.