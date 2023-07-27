Из губернаторской кампании в Новосибирской области выбыл один кандидат

Елена Аникина
 
Андрей Щукин. Стоп кадр ролика в телеграм-канале новосибирских «Коммунистов России»
Андрей Щукин. Стоп кадр ролика в телеграм-канале новосибирских «Коммунистов России»

Количество оппонентов действующего главы Новосибирской области Андрея Травникова на осенних выборах сократилось до трех.

Ранее выдвинутый «Коммунистами России» первый секретарь комитета новосибирского отделения этой партии Андрей Щукин не будет участвовать в губернаторской кампании в Новосибирской области. Он не собрал обязательные для допуска к выборам подписи депутатов и глав территорий области — то есть не прошел муниципальный фильтр.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» лидер новосибирских комроссов Андрей Щукин пояснил, что они «рассчитывали на помощь», без которой подписи собрать невозможно. «Мы не смогли пройти и собрать фильтр. Депутатов у нас нет, мы всего год на новосибирской земле. Продолжаем работу, запустили много региональных проектов. Готовимся к следующим кампаниям», — пояснил в беседе с редакцией Андрей Щукин.

Таким образом, количество кандидатов в губернаторы Новосибирской области сократилось до четырех. Двое из них 27 июля получили официальный допуск избиркома на выборы: удостоверения о регистрации есть у выдвиженца ЛДПР, вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева и предпринимателя Владислава Плотникова, который баллотируется от «Справедливой России — Патриоты — За Правду». Также в губернаторы выдвинулись глава региона Андрей Травников («Единая Россия») и главный политтехнолог новосибирского обкома КПРФ, региональный депутат Заксобрания Роман Яковлев.

Трехдневное голосование за главу Новосибирской области намечено на 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

В сентябре губернаторские выборы пройдут в шести регионах Сибирского федерального округа: в Хакасии, Новосибирской и Омской областях, в Красноярском, Алтайском краях и в Кузбассе. Помимо Лебедева и Плотникова, которые участвуют в новосибирской губернаторской кампании, статус зарегистрированных кандидатов есть у глав Кузбасса (Сергей Цивилёв, «Единая Россия»), Алтайского края (Виктор Томенко, «Единая Россия»), Хакасии (Валентин Коновалов, КПРФ). Также в Хакасии регистрацию получили лидер региональных единороссов, депутат Госдумы Сергей Сокол и Михаил Молчанов — выдвиженец ЛДПР, депутат Верховного Совета Хакасии, помощник сибирского депутата Госдумы Алексея Диденко.

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