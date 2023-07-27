Количество оппонентов действующего главы Новосибирской области Андрея Травникова на осенних выборах сократилось до трех.

Ранее выдвинутый «Коммунистами России» первый секретарь комитета новосибирского отделения этой партии Андрей Щукин не будет участвовать в губернаторской кампании в Новосибирской области. Он не собрал обязательные для допуска к выборам подписи депутатов и глав территорий области — то есть не прошел муниципальный фильтр.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» лидер новосибирских комроссов Андрей Щукин пояснил, что они «рассчитывали на помощь», без которой подписи собрать невозможно. «Мы не смогли пройти и собрать фильтр. Депутатов у нас нет, мы всего год на новосибирской земле. Продолжаем работу, запустили много региональных проектов. Готовимся к следующим кампаниям», — пояснил в беседе с редакцией Андрей Щукин.

Таким образом, количество кандидатов в губернаторы Новосибирской области сократилось до четырех. Двое из них 27 июля получили официальный допуск избиркома на выборы: удостоверения о регистрации есть у выдвиженца ЛДПР, вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева и предпринимателя Владислава Плотникова, который баллотируется от «Справедливой России — Патриоты — За Правду». Также в губернаторы выдвинулись глава региона Андрей Травников («Единая Россия») и главный политтехнолог новосибирского обкома КПРФ, региональный депутат Заксобрания Роман Яковлев.

Трехдневное голосование за главу Новосибирской области намечено на 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

В сентябре губернаторские выборы пройдут в шести регионах Сибирского федерального округа: в Хакасии, Новосибирской и Омской областях, в Красноярском, Алтайском краях и в Кузбассе. Помимо Лебедева и Плотникова, которые участвуют в новосибирской губернаторской кампании, статус зарегистрированных кандидатов есть у глав Кузбасса (Сергей Цивилёв, «Единая Россия»), Алтайского края (Виктор Томенко, «Единая Россия»), Хакасии (Валентин Коновалов, КПРФ). Также в Хакасии регистрацию получили лидер региональных единороссов, депутат Госдумы Сергей Сокол и Михаил Молчанов — выдвиженец ЛДПР, депутат Верховного Совета Хакасии, помощник сибирского депутата Госдумы Алексея Диденко.