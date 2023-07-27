Пассажиров нового авиамаршрута между Красноярском и Горно-Алтайском доставят до места на «Суперджете» за 1,5 часа

Павел Ганьшин
 
Самолет
Фото VK-сообщества "Международный аэропорт Красноярск"

Пресс-служба международного аэропорта Красноярска 27 июля сообщила о запуске нового направления полетов. Рейсы в столицу республики Алтай будет осуществлять авиакомпания «Россия». Информация появилась в ВК-сообществе аэропорта им. Хворостовского.

Как говорится в сообщении, полеты между Красноярском и Горно-Алтайском будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, продолжительность полета составит полтора часа. «Россия» будет перевозить пассажиров этого направления на самолетах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс нового маршрута приземлился в Горно-Алтайске сегодня.

«Рейсы Красноярск – Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России». Пассажиры, вылетающие из регионов, могут оформить удобную стыковку и выбрать любое из многих направлений маршрутной сети авиакомпании из аэропорта Красноярск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее эксперты Банка России в своем аналитическом комментарии об уровне инфляции в СФО отметили, что открытие новых международных авиарейсов из новосибирского аэропорта стало сдерживающим фактором для роста цен на авиабилеты в Сибири.

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