Пресс-служба международного аэропорта Красноярска 27 июля сообщила о запуске нового направления полетов. Рейсы в столицу республики Алтай будет осуществлять авиакомпания «Россия». Информация появилась в ВК-сообществе аэропорта им. Хворостовского.

Как говорится в сообщении, полеты между Красноярском и Горно-Алтайском будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, продолжительность полета составит полтора часа. «Россия» будет перевозить пассажиров этого направления на самолетах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс нового маршрута приземлился в Горно-Алтайске сегодня.

«Рейсы Красноярск – Горно-Алтайск открываются в рамках расширения межрегионального сообщения из сибирского авиатранспортного узла «России». Пассажиры, вылетающие из регионов, могут оформить удобную стыковку и выбрать любое из многих направлений маршрутной сети авиакомпании из аэропорта Красноярск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее эксперты Банка России в своем аналитическом комментарии об уровне инфляции в СФО отметили, что открытие новых международных авиарейсов из новосибирского аэропорта стало сдерживающим фактором для роста цен на авиабилеты в Сибири.