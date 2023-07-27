Избирательная комиссия Новосибирской области начала регистрацию участников губернаторской кампании. Статус допущенных до выборов кандидатов сегодня получили двое из пяти заявившихся.

В четверг, 27 июля, новосибирский облизбирком выдал удостоверения о регистрации кандидату от ЛДПР, вице-спикеру Совета депутатов Новосибирска Евгению Лебедев у и предпринимателю Владиславу Плотникову, который баллотируется от «Справедливой России-Патриоты-За Правду».

Кроме них на участие в выборах губернатора Новосибирской области выдвинулись кандидат от «Единой России», глава региона Андрей Травников, главный политтехнолог новосибирского обкома КПРФ, региональный депутат Заксобрания Роман Яковлев и бывший депутат Заксобрания Алтайского края, теперь первый секретарь комитета новосибирского отделения «Коммунистов России» Андрей Щукин . Все, кроме Щукина, предоставили подписи в поддержку своего выдвижения, чтобы пройти обязательный муниципальный фильтр.

Трёхдневное голосование за главу Новосибирской области намечено на 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

В сентябре губернаторские выборы продут в шести регионах Сибирского федерального округа: в Хакасии , Новосибирской и Омской областях, в Красноярском, в Алтайском крае и Кузбассе. Помимо Лебедева и Плотникова, которые участвуют в новосибирской губернаторской кампании, статус зарегистрированных кандидатов есть у глав Кузбасса (Сергей Цивилёв, «Единая Россия»), Алтайского края (Виктор Томенко, «Единая Россия»), Хакасии (Валентин Коновалов, КПРФ). Также в Хакасии регистрацию получили лидер региональных единороссов, депутат Госдумы Сергей Сокол и Михаил Молчанов — выдвиженец ЛДПР, депутат Верховного Совета Хакасии, помощник сибирского депутата Госдумы Алексея Диденко.