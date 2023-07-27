27 июля в суд было направлено уголовное дело в отношении начальника департамента по культуре Томской области, обвиняемого в хищении средств в особо крупном размере. Информация об этом появилась в ТГ-канале СУ СК России по Томской области.

Как следует из сообщения, расследование дела в отношении Павла Волка, занимающего должность руководителя областного департамента по культуре, завершено. На основе предоставленных региональным УФСБ материалов следователи установили, что Волк с 2009 по 2017 год, будучи руководителем госучреждения, дал распоряжение о фиктивном трудоустройстве в это учреждение лица, за которое впоследствии получал зарплату и и другие выплаты. После назначения на свою нынешнюю должность обвиняемый продолжил получать выплаты за несуществующего сотрудника.

Как сообщается, суммарный ущерб от деятельности Павла Волка составил более 3 миллионов рублей, ему вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому — до 10 лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела чиновник был отстранен от должности, а его имущество арестовано. Самому Волку мерой пресечения избран домашний арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении средств экс-директору Центра зимних видов спорта.