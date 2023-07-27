Гособвинение запросило лишить экс-главу ГУ МЧС Кузбасса Мамонтова спецзвания

Государственный обвинитель подал апелляционное представление об изменении приговора по делу о пожаре в «Зимней Вишне» и назначении подсудимым Александру Мамонтову и Григорию Терентьеву дополнительного наказания в виде лишения специальных званий и государственных наград. Об этом сообщили в пресс-центре Центрального районного суда города Кемерово.

По данным суда, поступили апелляционные жалобы потерпевших по уголовному делу по ч.3 ст.293 УК РФ (родственников погибших лиц), в которых высказана позиция о чрезмерно мягком наказании, назначенном приговором суда, а также необоснованном снижении сумм компенсации морального вреда по разрешенным гражданским искам.

«Со стороны защиты поступили апелляционные жалобы подсудимых и их защитников, в которых представлена единая позиция о необходимости отмены приговора и оправдания подсудимых по всем составам преступлений, установленных судом первой инстанции. Поступила апелляционная жалоба представителя гражданского ответчика по ч.3 ст.293 УК РФ — МЧС РФ, в которой высказана позиция о невиновности подсудимых, соответственно, необоснованном удовлетворении судом гражданских исков», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая смерть двух и более лиц») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения»). Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 159 («мошенничество») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).

Центральный райсуд Кемерова приговорил Мамонтова и Теретьева к 10,5 и 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно. Фигурантам также назначен штраф в размере 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно, помимо этого их обязали выплатить компенсации каждому из пострадавших в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако в настоящее время приговор не вступил в законную силу в связи с его обжалованием участниками процесса стороны обвинения и стороны защиты.

По версии следствия, обвиняемые не организовали проверку торгово-развлекательного центра, зная о наличии пожарных нарушений в здании. В результате в ТРЦ произошел пожар, который невозможно было потушить из-за неисправности оборудования.