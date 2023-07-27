Бывший глава поселения в Омской области приговорен к принудительным работам вместо условного срока

Павел Ганьшин
 
Наказание
Изображение от Freepik

Как стало известно 27 июля, суд в Омской области по апелляционному представлению прокурора отменил ранее вынесенный приговор бывшему главе Черлакского поселения и заменил условное наказание на принудительные работы. Информация об этом появилась в канале прокуратуры Омской области.  

Омский областной суд в четверг отменил ранее вынесенный Калачинским районным судом приговор Аркадию Казачуку. Экс-глава Черлакского городского поселения Омской области был осужден за превышение должностных полномочий — в суде была доказана его вина в принятии фиктивных работ по содержанию автодорог, на которые из бюджета было выделена порядка 2 млн. рублей. Вину Казачук не признал, Калачинский райсуд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запретом на занятие госдолжностей на те же 2 года.

Гособвинитель счел назначенное наказание слишком мягким и подал апелляцию, которую Омский областной суд удовлетворил. Ранее вынесенное судебное решение отменено, Казачук приговорен к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства и штрафу за нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор за превышение полномочий экс-заместителю главы одного из районов Новосибирской области.

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