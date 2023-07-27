Как стало известно в четверг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил основные задачи относительно парка общественного транспорта Новосибирска. Информацию об этом предоставила пресс-служба областного правительства.

В ходе рабочей поездки на муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс» Травников заявил, что главные направления развития общественного транспорта в Новосибирске — это ремонт и реконструкция базы, обновление парка и повышение комфорта перевозок для пассажиров.

Губернатор отметил, что нынешний уровень покрытия рынка перевозок муниципальными предприятиями в 30% является необходимым минимумом, и было бы неплохо довести его до 50%. При этом отмечается, что в 2019 году эта доля составляла всего 7,5%, а парк автобусов находился в плачевном состоянии — средний уровень износа выходивших тогда на маршруты машин составлял 91,1%. Травников назвал эту ситуацию «близкой к катастрофической».

С 2020 года при поддержке областного правительства в Новосибирск было закуплено 205 автобусов, суммарно на это потрачено более 3 млрд. рублей. Машины приобретались в рамках нацпроекта БКД, проекта «Народный бюджет» и лизингового контракта со «Сбербанком». По результатам этих закупок средний уровень износа новосибирских муниципальных автобусов снизился до 26%, с ранее упомянутых 91. «Я не раз говорил, что задача по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Новосибирске – приоритетная задача для правительства Новосибирской области, мы будем продолжать оказывать помощь городу», — приводит пресс-служба слова Андрея Травникова.

Ранее в июле стало известно, что Новосибирской области в рамках специального казначейского кредита выделят 1 миллиард рублей на приобретение новых автобусов.