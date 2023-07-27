В Новосибирске опубликовали программу авиационного фестиваля «ВИВАТ РОССИЯ!»

В программе фестиваля: показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Авиаторы из многих регионов Сибирского и Уральского Федеральных Округов продемонстрируют свои достижения в освоении современной авиационной техники, мастерство и профессионализм. Главными участниками воздушного праздника станут группы «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы.

Общее количество участников – 400 человек, общее количество воздушных судов – 80. Гостям будут представлены развлекательные мероприятия, полевая кухня, детские аттракционы, летние кафе. Начало в 9 утра, окончание в 15:00, вход свободный.

Также в программе фестиваля выступление Новосибирского Фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет. Выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны. Выставки ретромобилей разных лет, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции.

Организаторы фестиваля: РОО АОН «аэродром Мочище», ООО «ГЕЛИКОПТЕР»

При поддержке правительства Новосибирской области, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске рассчитывают завершить испытания самолета SSJ New в 2023 году.