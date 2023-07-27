В Новосибирске опубликовали программу авиационного фестиваля «ВИВАТ РОССИЯ!»

В 2023 году новосибирцы отмечают три даты: 100-летие отечественной гражданской авиации, 100-летие Министерства спорта РФ и 110-летие со дня рождения трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. В честь этого на аэродроме «Мочище» пройдёт ежегодный авиационный фестиваль, программа которого опубликована на сайте аэродрома.
Авиационный фестиваль «ВИВАТ РОССИЯ!» состоится 30 июля 2023 года на аэродроме «Мочище», при участии российских авиаторов и новосибирского Фестивального Симфонического оркестра.
В программе фестиваля: показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.
Авиаторы из многих регионов Сибирского и Уральского Федеральных Округов продемонстрируют свои достижения в освоении современной авиационной техники, мастерство и профессионализм. Главными участниками воздушного праздника станут группы «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы.
Общее количество участников – 400 человек, общее количество воздушных судов – 80. Гостям будут представлены развлекательные мероприятия, полевая кухня, детские аттракционы, летние кафе. Начало в 9 утра, окончание в 15:00, вход свободный.
Также в программе фестиваля выступление Новосибирского Фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Наземная выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет. Выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны. Выставки ретромобилей разных лет, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции.
Организаторы фестиваля: РОО АОН «аэродром Мочище», ООО «ГЕЛИКОПТЕР»
При поддержке правительства Новосибирской области, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»
Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске рассчитывают завершить испытания самолета SSJ New в 2023 году.