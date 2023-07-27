Женщины-пилоты из Новосибирской области стали лидерами на 58-м чемпионате России по вертолетному спорту

Плодотворным на победы и награды оказалось участие экипажа Новосибирской области в 58-м чемпионате России по вертолетному спорту. Соревнования состоялись в период с 19 июля по 21 июля 2023 года на аэродроме «Конаково» в Тверской области. Участвовали 15 экипажей, среди которых четыре женских, десять мужских, один смешанный. Честь Новосибирской области защищали мастера спорта Ирина Диденко и Светлана Гумбатова.

«Каждый спортсмен мечтает о победе, тем не менее, успех на соревнованиях не всегда ожидаем и вдвойне вдохновляет», – говорит вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, абсолютная чемпионка России по вертолетному спорту.

Командир-пилот Ирина Диденко и Светлана Гумбатова в качестве члена экипажа, оператора, штурмана завоевали третье место в соревнованиях «Развозка грузов» и «Слалом», второе место – в «Навигации» и «Многоборье» (общий зачет, мужчины, женщины). Лидерами новосибирские спортсменки по вертолетному спорту стали в соревнованиях «Многоборье» среди женщин, и каждая получила кубок за первое место.

В качестве особой гордости Ирина Диденко называет и шестое место в состязаниях полета на точность. Из-за сильного ветра не удалось посадить вертолет прямо по меткам, однако, удалось двигаться ровно и четко – так, чтобы заслужить признание жюри и других участников чемпионата. И чтобы сказать самим себе: упорные тренировки дали результат.

«Это тренировка навыков выполнения различных работ на вертолете. Например, развозка груза – имитация высотных работ. Слалом – тренировка навыков пожаротушения. Навигация – поисково-спасательная деятельность с имитацией сброса груза. В полете на точность проверяются навыки десантирования, приземления в сложных условиях. И по сумме четырех упражнений определяется абсолютный чемпион России. Расхожее мнение, что вертолеты летают на скорость. Это не так», – пояснила Ирина Диденко.

Способности, определенный склад характера и опыт, натренированность – эти слагаемые обозначает Ирина Диденко в рецепте успеха спортсмена. Как и профессионалы, то есть представители ЦСКА и Федерации вертолетного спорта, Ирина Диденко и Светлана Гумбатова на чемпионате показали стабильно высокие результаты, они в большинстве номинаций были в тройке лидеров.