В минприроды прояснили вопрос о реконструкции дендропарка в Новосибирске

Жители Новосибирска активно выступают против реконструкции «Дендрологического парка», однако в областном министерстве природных ресурсов и экологии заявили, что о реконструкции не может идти речи, так как парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения и памятником природы областного значения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«О том, чтобы Дендропарк утратил статус ООПТ речи быть не может. Мы говорим как раз о мероприятиях, направленных на его сохранение и преумножение как памятника природы, поэтому называть все это реконструкцией в том смысле, в каком сейчас это представлено в информационном поле, пожалуй, не совсем верно», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Напомним, что в начале лета на территории Новосибирского зоопарка прошел фестиваль «ЭкоМир» посвященный участию региона в реализации национального проекта «Экология». В рамках фестиваля Евгений Шестерин совместно с ректором университета НГУАДИ Натальей Багровой провел совещание по развитию инфраструктуры «Дендрологического парка» и прилегающих территорий, в ходе которого был презентован проект, предполагающий объединение зеленых зон Заельцовского района Новосибирска и дендропарка в единый кластер.

«Объединенные в единый «зеленый кластер» территории Дендропарка, зоопарка, Заельцовского парка и Заельцовского бора, и такие знаковые объекты, как Детская железная дорога, не только не потеряют своей уникальности, а наоборот логичным образом раскроют свой потенциал», – подчеркнул тогда Евгений Шестернин.

При этом речь не шла о реконструкции непосредственно новосибирского дендропарка. Любое благоустройство особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» возможно исключительно в соответствии с Положением о режиме особо охраняемой природной территории, пояснили в ведомстве.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в новосибирском Куйбышеве будет обустроен крупный рекреационный объект – Каинская роща.