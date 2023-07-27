Суд отказал экс-замдиректору новосибирского «Вектора» в восстановлении на работе

Суд в Новосибирске отказал в удовлетворении исковых требований бывшему заместителю генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елене Гавриловой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елена Гаврилова была уволена 18 мая 2023 в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова.

«Истица посчитала свое увольнение незаконным и 21.06.2023 обратилась с иском в Новосибирский районный суд Новосибирской области. Гаврилова просила восстановить ее на работе в должности заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 20 июля 2023 года суд начал рассмотрение данного гражданского дела», — говорится в сообщении.

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 26 июля 2023 года Гавриловой Е. в удовлетворении исковых требований отказано.

Напомним, что аналогичный иск экс-главы «Вектора» Рината Максютова передан в Новосибирский областной суд.