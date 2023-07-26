В Томске осудят скрывавшегося экспедитора связи за присвоение 6 млн рублей

Ольга Степанова
 

В Томске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины, ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в марте 2013 года обвиняемый, работая в должности экспедитора федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», присвоил вверенные ему денежные средства, предназначавшиеся для отправки в банковские организации. Общий ущерб от хищения составил свыше 6 млн рублей», -говорится в сообщении

В ведомстве также уточняют, что длительное время мужчина скрывался по поддельному паспорту в городе Сочи, однако в марте текущего года его местонахождение удалось установить.

Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд города Томска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске осудят бывших госинспекторов Ростехнадзора за взяточничество.

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