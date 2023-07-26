Ещё одну камеру фиксации нарушений ПДД установили на ул. Большевистской в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Ещё одну камеру фиксации нарушений ПДД установили на ул. Большевистской в Новосибирске
Фото пресс-службы новосибирского ЦОДД

На улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на аварийно-опасном участке дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения.

«На заседании по разбору дорожно-транспортных происшествий и выработке мер по устранению их причин и условий Рабочей группой по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» было принято решение об установке комплекса фотовидеофиксации по адресу: ул. Большевистская, 270», — говорится в сообщении.

Комплекс фиксирует нарушение скоростного режима и другие нарушения ПДД.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда начнут судить начальника новосибирского ЦОДД за взятку в 3,8 млн рублей.

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