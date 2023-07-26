Прокуратура города в Приангарье выписала штраф размером более полумиллиона рублей одному из операторов мобильной связи. Ведомство установило что компания не препятствовала мошенническому звонку с подменного номера. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

Как стало известно в среду 26 июля, прокуратура города Шелехов провела проверку соблюдения законодательства о связи. Изучив уголовное дело о мошенничестве сотрудники надзорного ведомства установили, что у потерпевшего был похищен 1 млн. рублей с помощью звонка с подменного номера.

Оператор связи, вопреки требованиям закона «не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате прокуроры возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого оператору связи был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

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