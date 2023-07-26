Губернатор Травников поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры, улучшающей доступность новых микрорайонов Калининского района. Планы развития транспортной сети главе региона представили специалисты мэрии Новосибирска.

«В любом крупном и растущем районе главная проблема – транспортная. С подвижным составом, автобусами и троллейбусами, принципиальное решение есть, оно уже работает, новая техника поступает. И если техники достаточно, в том числе для того, чтобы открывать новые маршруты, то неразвитость уличной сети создает проблемы для жителей, автомобилистов», — отметил Андрей Травников.

По его словам, в этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону «Клюквенного». В следующем году будет выделено финансирование на начало реализации проекта по строительству недостающего участка, реконструкции улицы Георгия Колонды. В перспективе стоит задача приступить к разработке проектной документации на продление Красного проспекта, и вместе с областным минтрансом принять решение, чем он будет заканчиваться. В идеале речь идет о выходе на Северный обход.

«Мое мнение – наличие в Калининском районе, таком густонаселенном, развивающемся, слабо используемой железнодорожной ветки не оптимально. Поэтому будем вести переговоры с собственниками подъездных путей, с Российскими железными дорогами, искать решение по ликвидации этой железной дороги. Для того, чтобы обеспечить развитие общественного транспорта, уличной сети в этом районе. Считаю, что это будет правильно. Альтернативу подвозу и вывозу грузов с промышленных объектов мы найдем», – заключил глава региона.

Отметим, что учетом дальнейшего развития улично-дорожной сети Калининского района и примыкающих территорий Новосибирского сельского района, продления Красного проспекта от ул. Краузе в направлении Новосибирского района, ввода в эксплуатацию инфекционной больницы, и развития территории жилой застройки, целесообразно обустройство постоянно действующего конечного остановочного пункта на территории Новосибирского района.

Сегодня сдерживающим фактором развития дорожно-транспортной инфраструктуры в направлении ж/м Родники является преодоление железнодорожной линии, обслуживающей несколько коммерческих предприятий Калининского и Заельцовского районов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что здание школы 19 века постройки в Новосибирской области поручено отремонтировать за федеральные средства.