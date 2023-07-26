Адвокаты вице-мэра Новосибирска Артема Скатова обжаловали приговор мирового судьи по делу о клевете. По мнению защиты, приговор вынесен с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, Артема Скатова надо признать невиновным и оправдать.

Сегодня, 26 июля, защита заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова подала апелляцию в Дзержинский районный суд, в которой опротестовала решение мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района (суд признал Артема Скатова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей).

Как рассказал «Континенту Сибирь» адвокат вице-мэра Иван Рассолов, в апелляционной жалобе защита просит отменить приговор и оправдать Артема Скатова. «На наш взгляд, приговор вынесен незаконным составом суда, судья была заинтересована в исходе дела в пользу истца. Кроме того, по нашему мнению, судом было неправильно применено уголовное законодательство – не был доказан состав инкриминируемого Скатову преступления. Также приговор, на наш взгляд, был основан на доказательствах, полученных с существенным нарушением норм уголовно-процессуального кодекса», – перечислил три основных довода защиты Иван Рассолов.

Напомним, защита Скатова уже выигрывала апелляцию на решение мирового судьи об отстранении вице-мэра от должности в связи с рассмотрением уголовного дела о клевете. 20 апреля 2023 года Дзержинский районный суд признал незаконным решение об отстранении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от должности. С 21 апреля чиновник приступил к исполнению обязанностей в мэрии города.

Приговор Артему Скатову был вынесен 12 июля 2023 года. Вице-мэр Новосибирска стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года. «Континент Сибирь» писал, что дело заведено по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, который счел клеветой опубликованную в анонимном телеграм-канале информацию о его якобы связи с крупной новосибирской строительной компанией. Следственные органы пришли к выводу, что этот текст там появился по инициативе Артема Скатова. 23 мая первые лица муниципалитета, депутаты горсовета и предпринимательского сообщества пришли на заседание, чтобы убедить суд в том, что информация, опубликованная в телеграм-канале, не является клеветой. Однако их показания не повлияли на позицию гособвинения, которое запросило для Скатова 200 часов обязательных работ.