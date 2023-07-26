Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в столице республики Алтай презентовали региональные проекты модульных отелей и глэмпингов, которые реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Информацию об этом распространил пресс-центр Правительства России.

Как сообщается, перед началом совещания по вопросам развития туризма Мишустин нанес визит в горнолыжный комплекс «Манжерок» и ознакомился с различными проектами модульных некапитальных средств размещения из нескольких субъектов нашей страны. 2 из них расположены в алтайских регионах — первым стал построенный в республике Алтай глэмпинг на берегу Катуни. На его территории расположен 21 шатер, в которых можно отдохнуть с середины апреля до середины октября. Проект открыл свои двери для гостей в марте 2023, за прошедшие месяцы в нем остановилось почти 3,5 тысячи человек.

Второй проект — это модульный отель, размещенный в Алтайском крае на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». 20 объектов в его составе уже функционируют, до конца года планируется удвоить это количество. Ранее эффективность этой ОЭЗ была высоко оценена минэкономразвития: в рейтинге зон туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» заняла второе место по стране. Губернатор Алтайского края, говоря о развитии ОЭЗ, в свою очередь отмечал, что быстрореализуемые проекты, вроде модульных отелей, как раз и находятся в фокусе внимания.

Осматривая стенды с презентациями туристических проектов Михаил Мишустин отметил, что частные инвестиции являются основой развития туризма. При этом государство тоже принимает участие в развитии отрасли: «Конечно, государство будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления», — приводит пресс-центр слова премьер-министра.

Ранее мы сообщали, что по итогам встречи с главой Омской области Мишустин пообещал региону финансовую поддержку.