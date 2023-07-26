Дело о хищении криптовалюты в размере более 3 млрд рублей на территории Новосибирска передано в московский суд

В Новосибирске изменена территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела Иванова (ранее Билюкова) Алексея по обвинению в хищении криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«21 июля 2023 года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство обвиняемого Иванова и его защитников об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Иванов обвиняется в том, что он в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице с ограниченной ответственностью World Exchange Services Pte. Ltd. (далее также — компания WEX), находясь в Заельцовском районе Новосибирска и используя доступ к онлайн-платформе WEX, получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном 3 167 433 649 рублей по курсу на 24 октября 2018 года.

Согласно представлению прокурора в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб, причиненный в результате преступления, в полном объеме, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства в размере свыше 3,1 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в России в 2023 году на 35% упал спрос на криптокошельки.