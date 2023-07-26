Как ранее сообщал Банк России, по итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль российских страховых компаний увеличилась в 2,4 раза, а совокупный размер активов приблизился к 5 млрд. рублей. Теперь пресс-служба «Росгосстраха» рассказала о финансовых показателях компании по итогам первого полугодия 2023.

Как стало известно, с января по июнь этого года «Росгосстрах» получил 39,7 млрд. руб. сборов, что превысило прошлогодний показатель на 15,7%. Заметный вклад в формирование этой суммы внесли страхование имущества физ- и юрлиц, КАСКО и ОСАГО, а также ДМС. При этом компания за указанный период выплатила клиентам порядка 16 млрд. рублей.

Выросли и активы, достигнув уровня в 144,6 миллиардов рублей, таким образом рост по сравнению с зафиксированным в конце декабря 2022 показателем составил более пяти с половиной миллиардов. Страховые резервы компании по итогам первого полугодия равны 74 миллиардам рублей. Чистая прибыль страховщика за указанный период составила 2,2 млрд. рублей.

По словам генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Максима Шепелева, положительного финансового результата удалось достичь за счет ставки на сбалансированное развитие во всех сегментах рынка. Он также сообщил о том, что компания выполнила намеченные планы продаж по всем направлениям и смогла добиться существенного улучшения инвестиционного дохода за счет грамотной работы с инвестпортфелем.