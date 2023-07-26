Суд в Новосибирске вынес приговор экс-директору Центра зимних видов спорта

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города «Центр зимних видов спорта» Владимиру Бочкареву, обвиняемому в растрате и хищении имущества муниципального учреждения. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Бочкарев В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 4, ст. 160 ч.3, ст. 160 ч 3, ст. 160 ч. 3, ст. 160 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Бочкареву В. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении суда.

По данным следствия Бочкарев, занимая должность директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта», в период с 2018 по 2021 гг. заключал фиктивные трудовые договора с Гвоздецким С., Деминым Г., Аникиным Д., Гурьевым С., которые фактически не исполняли должностных обязанностей и обвиняются в пособничестве. Начисляя им «зарплату» Бочкарев растратил имущество временное ему ЦЗВС на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное ч. 4 и ч.3 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (1 эпизод), и в крупном размере (4 эпизода) соответственно.

Обвинительный приговор также вынесен остальным фигурантам дела, которые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях: Гвоздецкому С. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, Аникину Д., Гурьеву С. – в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому, Демину Г. – также в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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