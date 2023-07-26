Общественный транспорт Новосибирска всё больше превращается в опасное для горожан средство передвижения. Утром 26 июля на улице Фадеева у автобуса №14 выпала дверь, есть пострадавшие.

Очередное ЧП на транспорте произошло на улице Фадеева в Новосибирске. У автобуса, двигавшегося сегодня в первой половине дня по маршруту №14, отвалилась дверь на остановке «Магазин Маяк». В результате одна пассажирка получила травмы, ей оказали помощь подоспевшие медики.

Происшествие, ставшее ещё одним подтверждением катастрофического состояния общественного транспорта в Новосибирске, собрало много комментариев в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», где была опубликована информация. Читатели напомнили о призывах властей города пересаживаться на общественный транспорт и вспомнили о других ЧП.

«Так, запишем все неисправности общественного транспорта Новосибирска: убивает током, выпадают двери, трамваи с путей сходят», — написал в группе Иван Жарков.

«Скорее всего, водитель сильно нажимал на кнопку. Это и послужило причиной отпадания двери», — высказал оригинальное предположение комментатор по имени Юрий.

«Женщина сильно дергала за поручень и выломала дверь», — предложил свою «версию» события Алексей.

В итоге комментаторы делают вывод, что ездить на общественном транспорте в Новосибирске стало совсем небезопасно.

«Ходите пешком, товарищи!», — призвала всех жительница Новосибирска Анна.

Напомним, 21 июля на остановке общественного транспорта «Станиславский жилмассив» произошел инцидент с троллейбусом №24. В момент, когда женщина с собакой-поводырем выходили на остановке, животное получило удар электрическим током и погибло. Кроме того, 10 июля в Ленинском районе Новосибирска трамвай № 15 сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадала женщина — водитель транспортного средства, ей понадобилась помощь спасателей.