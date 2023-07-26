В новосибирском Куйбышеве будет обустроен крупный рекреационный объект – Каинская роща

Проект Каинской рощи, подготовленный при поддержке СГК и СУЭК – в числе победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получит грант из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«Здесь планируется пространство активного отдыха: например, будет возможность проводить тренировки, возродить популярность различных видов спорта», — говорится в сообщении.

В СГК также отмечают, что еще два проекта благоустройства из Новосибирской области будут реализованы в городах Болотное и Карасук. Напомним, что в Болотном предлагается благоустроить парковую зону на набережной, а в Карасуке — провести благоустройство на ул. Щорса с парковой зоной.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске начались работы по благоустройству сквера «Радуга» за 40 млн рублей.